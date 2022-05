Opnieuw ongeval op dodenweg tussen Apeldoorn en Eerbeek

Apeldoorn­se advocaat beschul­digd van gebruik gestolen documenten in pijnlijke echtschei­dings­zaak

Heeft een Apeldoornse advocaat in een echtscheidingsproces gebruik gemaakt van ‘gestolen’ documenten? Die vraag is de inzet van een zaak waarover de Raad van Discipline zich buigt. Vanmiddag was een zitting in de rechtbank in Zwolle.

20 mei