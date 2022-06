Opnieuw protest, emotie zit hoog bij boze boeren: ‘Tijd van praten is voorbij’

OM eist 7 jaar voor messteek in buik met ‘zombie killer machete’: ‘Wonder dat slachtof­fer nog leeft’

Een opmerkelijk tafereel tijdens een rechtszaak over een steekincident op 2 januari in Apeldoorn: de officier van justitie pakt een rolmaat en trekt hem eerst uit tot 30 en even later tot 60 centimeter. ,,Ik heb geen mes meegenomen, maar wil wel laten zien met welk luguber groot mes deze verdachte het slachtoffer heeft gestoken. De lengte van een groot keukenmes is 30 centimeter, dit is het dubbele.”

