Opstootjes ontsieren seizoenstart Boschbad in Apeldoorn: ‘Blijf dan lekker weg’

Vijftien bezoekers zijn zondagmiddag onder politiebegeleiding het Boschbad in Apeldoorn uitgezet. Zij waren betrokken bij een grote vechtpartij. In het nog prille seizoen was dat niet het eerste incident bij het openluchtzwembad. ,,Blijf lekker weg. Die uitstraling willen wij niet.”