Orang-oetan verdrinkt in Apenheul na epileptische aanval

Inschrij­ving NK Klaverjas­sen in Hoenderloo vanwege grote belangstel­ling gesloten

13:53 Hij zag het eerst somber in. Het aantal aanmeldingen voor het NK Klaverjassen loopt al jaren terug. Maar na een verhaal in de Stentor viel de telefoon van organisator Jan Kokke niet meer stil. Zondag gaan in De Ruggestee in Hoenderloo 74 koppels met elkaar de strijd aan. ,,Zoveel deelnemers hebben we nog nooit gehad’’, aldus Kokke.