Orkest van Truus mag niet in Orpheus spelen, maar ze gaat wel met een lintje naar huis

Ze kwam voor de directeur van Orpheus. Om met haar te spreken over hoe het Kristalorkest, een muziekproject voor kinderen met en zonder beperking, in de schouwburg op zou kunnen treden. Truus Hermkens was al even binnen toen ze doorkreeg dat er geen gesprek kwam. In plaats van een datum voor het optreden ging ze met een lintje naar huis. De inwoonster van Lieren is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.