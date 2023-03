Orpheus en Zuid doet Samen brengen theater naar buurthuis in Apeldoorn Zuid

Zuid doet Samen en Theater Orpheus gaan samen theatervoorstellingen programmeren voor jong en oud in buurthuis Ons Honk in Apeldoorn Zuid. Hiermee brengen ze het theater naar de wijk. Op dinsdag 14 maart is de eerste voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar: Hé koe, waar ga jij naartoe?