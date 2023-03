Ouderen een risico in het verkeer? Instructeur Gerrit (72) kan erover meepraten: ‘Soms gevaar op de weg’

Handbal Handbal­over­zicht: Wijhe’92 telt af naar titel, lachende gezichten bij verliezend Voorwaarts en Zwolle hekelt tegenwer­kend SDOL

Met nog vijf speelrondes te gaan kan de titel Wijhe’92 bijna niet meer ontgaan. Dat durft zelfs trainer Maurice Feringa nu hardop uit te spreken. Voorwaarts verloor opnieuw. Toch stapte het met een tevreden gevoel het veld, want coach Rob Wiegman had eindelijk weer beleving in zijn team gezien. Zwolle wilde vanwege een handvol afwezige speelsters de wedstrijd tegen SDOL verplaatsen, maar dat zagen de Luttenbergers niet zitten. SDOL won het treffen en kon twee belangrijke punten in de strijd tegen degradatie bijschrijven.