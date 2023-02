Özen (32) leerde van chef-kok Ron Blaauw en zet nu Turkse smaken op tafel

Met ‘Geheim Spel’ levert Tiny (82) uit Apeldoorn het vijfde boek af, dat helpt bij verwerking van haar eigen geheim

Als ze in het Matenpark in Apeldoorn wandelt met haar labradoodle Blackie, kan het maar zo zijn dat er een spannend verhaal opduikt in het brein van Tiny Mazereeuw. De 82-jarige Apeldoornse publiceerde onlangs haar vijfde boek, getiteld Geheim Spel, in vijf jaar tijd. Maar eigenlijk is het al haar zesde boek.