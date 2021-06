Paardenfokker uit Beekbergen pareert met hooivork gewelddadige overval

Troep rond waterval zorgt voor grote irritatie bij inwoners van Loenen

18 juni Voor omwonenden van de Loenense Waterval is de maat vol. Met als kartrekker Marloes van Brink. Ze stuurde via Twitter een bericht de wereld in, onder meer over het toenemend aantal vrachtwagens en campers bij de parkeerplaats. En over het zwerfafval op die plek. Al ’s ochtends zitten de prullenbakken daar overvol.