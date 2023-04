Paasjubel op Raadhuisplein in Apeldoorn

volleybal Wijze raad van Ron Jans biedt Joris Berkhout houvast in aanvoer­ders­rol bij Dynamo

Dynamo-coach Redbad Strikwerda was duidelijk in zijn oordeel. Het was eenvoudigweg niet goed genoeg geweest wat zijn ploeg zaterdagavond tegen Orion deed. De ondermaatse aanvalscijfers in drie van de vijf sets lagen ten grondslag aan de nederlaag en maakten Dynamo’s uitgangspositie op plaatsing voor de play-off finale er niet beter op.