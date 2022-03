Parkeerplekken weg voor prettiger buurt in Apeldoorn: goed idee?

Zwervende Dirk fleurde vervallen villa in Apeldoorn een beetje op, maar vertrekt na sloop: ‘Toch jammer’

Hij woonde er pas net. Verzorgde het huis keurig volgens omwonenden en had hun sympathie. Nu herinnert alleen zijn bakfiets nog aan het avontuur van de zwervende Dirk Bouman bij de verpauperde villa Kanaalzicht in Apeldoorn. Hij is vertrokken nu de veelbesproken woning wordt gesloopt. ,,Toch wel jammer”, vindt de buurt.

