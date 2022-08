Patrick ziet auto rakelings langs boom Apeldoornse vijver in rijden: ‘Als toevallig niemand het had gezien...’

Nachtaan­bel­ler houdt buurt in Apeldoorn in zijn greep: ‘Je wordt achterdoch­tig’

Het is laat op de avond, of diep in de nacht. Opeens gaat de bel en staat er iemand voor de deur met een vaag verhaal. De man vraagt of je hem even wat geld kunt lenen. In en rond de Warenargaarde in Apeldoorn komt dit sinds november geregeld voor. Nu is de buurt het zat. ,,Het geeft veel onrust. Je wordt er achterdochtig van.’’

12 augustus