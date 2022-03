Peperdure auto’s ‘carmeeting’ Teuge moeten zich aan ook de regels houden: politie deelt boetes uit

Video Onrust door politieac­tie in Apeldoorn, helikopter cirkelt enige tijd boven de Maten

Meerdere politieauto’s in een woonwijk en een helikopter die erboven cirkelt. Het was zondagavond onrustig in de Apeldoornse wijk de Maten. Buurtbewoners kwamen naar buiten om te zien wat er aan de hand was, maar veel wijzer werden ze daar niet van.

7 maart