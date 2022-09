Philip (20) uit Apeldoorn maakt kans op titel Hollands Next Top Model: ‘Was een idee van mijn oma’

Jan Rot zou optreden, nu neemt band De Vlinders afscheid zonder hem in Theater Orpheus in Apeldoorn

Samen maken Nick de Bie en Jan Ellenbroek al 55 jaar muziek, waarvan 41 jaar in muzikaal ensemble De Vlinders. Later kwamen Ciel van Triest en Hans Mol erbij. Het is nu goed geweest, vindt het viertal. Op zaterdag 10 september geven de muzikanten een afscheidsconcert in Theater Orpheus in Apeldoorn.

