Plan voor 500 tijdelijke woningen in Apeldoorn, speciaal voor ‘spoedzoekers’

Het is Maud gelukt! Zoon Arje (12) met Williams Syndroom kan naar reguliere middelbare school in Apeldoorn

Het is gelukt! Arje (12) uit Ugchelen kan na de zomervakantie voor één dag in de week naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs. En dat is bijzonder, want Arje heeft het Williams Syndroom. Een chromosoomafwijking die zorgt voor een verstandelijke beperking.

25 juli