‘Plons!’ En daar gaat de trommelaar, tijdens het Drakenbootfestival in Apeldoorn

Een kleinere tuin? ‘Dan willen we geld zien’, zeggen boze bewoners over sloopplan in Apeldoorns buurtje

Ze kunnen straks in een gloednieuw huis wonen, maar wel met een tuin die stukken kleiner is dan nu. Bewoners van het Apeldoornse Salland willen daarom fors geld zien van De Goede Woning, nu de woningcorporatie het buurtje definitief wil slopen. ,,Waar moeten we dan met al onze spullen heen?”

23 juni