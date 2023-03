Plotseling krijgt koele schutter (18) uit Apeldoorn een driftbui als hij hoort wat de rechter zegt

UPDATE Jongeman (18) en bewoner opgepakt na schietinci­dent in woning Apeldoorn: wapen in beslag genomen

Bij een vechtpartij in Apeldoorn is vanochtend geschoten. Het ging mis in een woning aan de Molendwarsstraat. Niemand raakte gewond. De politie arresteerde twee mensen: de bewoner en een 18-jarige man.