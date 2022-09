Poepbacterie in waterleiding in Apeldoorn: ‘zelfs het water voor mijn hond gekookt’

Streep door sloop van ‘brokkelvi­a­duct’ over A1 bij Apeldoorn? Frustra­ties over ‘juridisch geneuzel’

De aannemer van Rijkswaterstaat heeft grote grijpers klaarstaan om in één weekend het gevaarlijke viaduct Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn ‘weg te happen’. Of de sloop op 4, 5 en 6 november doorgaat (en de snelweg dicht) is nog steeds de vraag. Dorpsbewoners van Radio Kootwijk en milieuorganisatie SWMA vroegen de rechter gisteren om er voor de tweede keer een streep door te zetten.

13 september