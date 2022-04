Politie deelt flink wat boetes uit bij controle Apeldoornse binnenstad

Even snel doorsteken

Een aantal dagen geleden kondigde de gemeente Apeldoorn aan dat er meer gecontroleerd gaat worden op fietsers en scooters die tijdens winkeltijden door het voetgangersgebied in de binnenstad rijden. ‘Even snel doorsteken met de fiets... of ’m héél kort vlakbij de ingang van een winkel zetten... Waarschijnlijk weet je wel dat het niet mag in de binnenstad, maar het gebeurt toch nog best vaak’, meldde de gemeente Apeldoorn op Facebook. De gemeente schrijft dat ze begrijpt dat het verleidelijk is om te doen, maar dat het niet mag. ‘We willen met elkaar zorgen voor een veilige en mooie binnenstad. De handhavers zijn weer wat vaker in de stad, zodat het een fijn winkelgebied blijft.’

In de stalling

De gemeente Apeldoorn wil sowieso de fiets weren in de binnenstad. Zo is de regel die er was tijdens de coronacrisis - dat bezoekers van het centrum hun fiets niet zomaar ergens mogen stallen - nu een definitieve regel geworden. Een fiets, brommer of scooter moet in de stalling gezet worden of op een plek op straat die hiervoor bedoeld is, te herkennen aan klemmen, beugels of een witte markering. Wie dat niet doet, neemt het risico dat zijn of haar rijwiel wordt weggehaald en wordt gestald in bij de fietsenstalling aan de Paslaan. Het kost de eigenaar dan 25 euro om fiets of scooter terug te krijgen.