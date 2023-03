Politie gaat af op melding ‘overval’ in Apeldoorn (maar het blijkt toch anders in elkaar te zitten)

Ladderzat­te scooterrij­der uit Beekbergen rijdt ouder echtpaar aan: ‘Dit had heel anders kunnen aflopen’

Een 29-jarige man uit Beekbergen die in oktober stomdronken met zijn scooter achter op een fietsend ouder echtpaar botste in Loenen, mag anderhalf jaar niet meer rijden. De rechtbank in Arnhem legde hem verder een werkstraf op van 160 uur.