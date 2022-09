Politie: heidebrand in Uddel mogelijk aangestoken

‘Brokkelvi­a­duct’ over A1 bij Apeldoorn blijft langer open door rechtszaak

De afsluiting van het ‘brokkelviaduct’ Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn wordt opnieuw uitgesteld. De weg over het viaduct zou per 1 september voor een half jaar dichtgaan om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken. Dorpsbewoners en een milieuorganisatie hebben daartegen een spoedzaak aangespannen bij de Rechtbank Gelderland.

