Politie krijgt 26 tips over fatale schietpartij in Apeldoorn: ‘Info waar we mee verder kunnen’

Duitsers op weg richting Veluwe voor vakanties: veel files op de wegen

Het is veelal aansluiten in de rij: veel Duitse gezinnen brengen deze dagen door in Nederland, bijvoorbeeld op de Veluwe. Die ‘drukte voor het paasweekend’ veroorzaakt veel files, onder meer vanaf de Duitse grens. Rond 16.00 uur stond op alle wegen in Nederland een stoet voertuigen met een lengte van meer dan 380 kilometer.

15 april