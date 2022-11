Politie neemt vuurwerk in beslag in Apeldoorn, buurt niet verbaasd: ‘Om de haverklap raak hier’

UPDATEDe politie heeft zaterdagavond in Apeldoorn een onbekende hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een appartement aan de Fauststraat. De bewoner zou zijn opgepakt, maar de politie wil dat niet bevestigen. Omwonenden zijn niet verbaasd over de vangst. ,,Hij is een vuurwerkfanaat.”

Meerdere buurtbewoners staan zondagmiddag voor hun deur van het appartementencomplex in Apeldoorn-Noord van de zonnestralen te genieten. Gisteravond rond 23.30 uur zien ze hoe meerdere politiewagens en een busje de parkeerplaats oprijden. Niet veel later slaan agenten op de vijfde verdieping een ruit in.

,,We werden wakker van het lawaai”, zegt een vrouw die een sigaretje rookt op haar balkon. ,,De man die daar woont was niet thuis, dus ze moesten die ruit wel ingooien. Daarna kwam de politie met gigantisch veel vuurwerk naar beneden. Ze hebben nog gevraagd of ik het telefoonnummer van de bewoner heb, maar dat is niet het geval.”

Vuurwerkfanaat

Volgens de vrouw zou de man diezelfde avond elders in Apeldoorn zijn opgepakt. De politie wil dat niet bevestigen, net als dat geen nadere informatie wordt gegeven over de hoeveelheid en zwaarte van het vuurwerk.

,,Iedereen hier weet: hij is een vuurwerkfanaat. Hij gaat ook wel eens naar vuurwerkshows in Italië. Dus dat er vuurwerk in zijn woning is gevonden, zorgt bij mij niet voor verbazing.”

Quote Ik laat mij niet zomaar wegjagen, ben je gek Joke van Diemen, buurvrouw

Het verhaal van de vrouw wordt bevestigd door meerdere omwonenden, waaronder buurvrouw Joke van Diemen (71). ,,Ach ja, hij houdt inderdaad van vuurwerk. Maar het is een aardige en behulpzame jongen die altijd een praatje maakt. Hij doet geen vlieg kwaad. Ik vind dit allemaal maar overdreven.”

Volgens Van Diemen en anderen gebeuren er de laatste tijd ergere dingen in de flats aan de Fauststraat. Zo wordt er gesproken over drugsdeals en politie-invallen. ,,Ze moeten eens in de flat hierachter aan kijken”, zegt een vrouw. ,,Het is om de haverklap raak.”

Hoewel de onrust toeneemt in de buurt, is dat voor Van Diemen geen reden om te verhuizen. ,,Ik woon hier nu 22 jaar. De volgende halte zal wel het verzorgingshuis zijn. Ik laat mij niet zomaar wegjagen, ben je gek.”

Volledig scherm Volgens buurtbewoners is het de laatste tijd vaker hommeles in de flats aan de Fauststraat en moet de politie daarom optreden. © Luciano De Graaf