Politie overmeestert agressieve man in eigen woning na brandmelding in Apeldoorn

Hilco (33) uit Heerde hoort eis van jarenlange celstraf voor steekpar­tij na au­to-in­braak in Apeldoorn

17 augustus Een inwoner van Apeldoorn wilde het bezit van zijn vriendin verdedigen tegen een auto-inbreker, maar moest dat bijna met de dood bekopen. In de achtervolging werd hij in zijn buik gestoken, wat hem fataal had kunnen worden. ‘Zo vreselijk laag bij de grond’, zei de officier van justitie in Zutphen.