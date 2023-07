Politie stuit op tientallen mogelijk gestolen auto-onderdelen bij woning in Apeldoorn

Acute kiespijn ’s nachts? Doorde­weeks moeten Apeldoor­ners nog altijd naar Deventer

Dental365 (spoedtandartsen) onderzoekt de mogelijkheden ook doordeweeks buiten kantooruren in Apeldoorn open te zijn. Daarvoor moet er met meer tandartspraktijken in de omgeving worden samengewerkt. Nu nog moeten inwoners van de stad doordeweeks voor spoedzorg naar Deventer. In het weekeinde kunnen ze inmiddels wél in Apeldoorn terecht.