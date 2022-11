Politie vindt cobra’s in Apeldoorn nadat in Soest ‘vuurwerkshow’ klaar staat om aan te steken

Met video Zo wordt het brokkelvia­duct boven de A1 bij Apeldoorn gesloopt

De herfst wordt een handje geholpen. Want de blaadjes trillen zo ongeveer van de takken, hier in het bos nabij de A1. Dankzij de enorme machines die iets verderop een viaduct over de snelweg aan gort beuken.

6 november