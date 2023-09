Popronde 2023 in Apeldoorn: dit is het volledige programma

Open Monumenten­dag in Apeldoorn is meer dan alleen binnenkij­ken in monumenta­le panden

Veel plaatsen in Nederland staan zaterdag 9 en zondag 10 september in het teken van Open Monumentendag. Ook in Apeldoorn staan de deuren van verscheidene monumenten open. Deze zijn komend weekeinde te bezichtingen, maar er zijn ook andere dingen te doen.