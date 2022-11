Post in Beemte Broekland wat later: bezorger botst met vrachtwagen vol autobanden

Het scheelde weinig of de post in een auto van PostNL was aan het einde van de ochtend in het water beland. De bezorger kwam in Beemte Broekland in botsing met een kleine vrachtwagen. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

Het ongeluk gebeurde in een bocht van de Nieuwe Wetering, een onverharde weg langs het water en naast de A50. De kleine vrachtwagen lag op het moment van de botsing vol met autobanden van het bedrijf Van Essen Bandenservice. De chauffeur hiervan kwam uit de richting van Apeldoorn en schoot van de weg af, in de struiken en greppel, en kon nog net een boom ontwijken.

Band afgebroken

De bestuurders raakten niet gewond, wel moesten beide auto's afgesleept worden. Een lastige klus doordat de weg, waar 60 kilometer per uur gereden mag worden, smal is en er bij beide auto's een wiel is afgebroken.

De PostNL-bezorger was bezig met zijn ronde door de wijk. Hij kon net op tijd remmen om te voorkomen dat hij met alle poststukken in de wetering terechtkwam. Inmiddels is er een collega gekomen om de pakketjes en brieven over te nemen en de ronde voor hem af te maken.

Winterbanden

Ook de autobanden zijn nog overgeheveld voor de vrachtwagen werd afgevoerd, meldt eigenaar Wilco van Essen. ,,Er lagen zo'n 60 banden in, 15 setjes van 4. Allemaal winterbanden uit onze externe opslag die we de komende dagen weer onder de auto's van onze klanten gaan monteren. Gelukkig doen we dat altijd een paar dagen van tevoren, dus we hebben daarin vooralsnog geen vertraging opgelopen.’’

Hij legt uit dat beide voertuigen eigenlijk in de bocht geen kant op konden. ,,Onze chauffeur kon niet meer zijn kant op door de bomen en de PostNL-bezorger durfde waarschijnlijk ook niet meer naar rechts door het water aan die kant. Het is daar heel smal en doordat het een zandweg is heb je gewoon ook wat minder grip.’’

Toch is hij vooral blij dat de chauffeur ongedeerd is gebleven. ,,Het is allemaal materiële schade. Vervelend, maar dat lossen we ook wel weer op. We moeten even zoeken naar een passende oplossing tot de wagen gerepareerd is, maar dat komt vast en zeker goed.’’

