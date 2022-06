‘Prachtig, maar pittig’: Triathlon Apeldoorn maakt comeback

Vermiste Reinder (39) dood aangetrof­fen in water bij Biddinghui­zen

De vrees van zijn familie is bewaarheid: de overleden man die gisteravond werd gevonden in Biddinghuizen is Reinder Bruinsma (39) uit Apeldoorn. Reinder werd vermist nadat hij het christelijke festival Opwekking had bezocht op het festivalterrein van Walibi Holland.

8 juni