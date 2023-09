Praktijk moet groter, maar wordt kleiner in centrum van Apeldoorn: ‘Waar zijn toch de dokters?’

Geldkistje op bar in Apeldoorn plots verdwenen: ‘Ik weet niet of ik nu boos moet zijn of verdrietig’

Op zondagochtend stond het nog op de bar, een paar uur later was het verdwenen: het opzichtig gekleurde doneerkistje van het Apeldoornse stationsrestaurant StationRoyaal. Het geld was bedoeld voor de Stichting zwerfjongeren Apeldoorn. ,,Ik hoop maar dat degene die het heeft meegenomen het keihard nodig heeft.’’