Presentatrice Carolien uit Apeldoorn ziet volgende droom uitkomen en produceert eigen tv-serie

Wanneer ze iets in haar hoofd heeft, doet ze alles om dat doel te bereiken. Dat had Carolien ter Linden al toen ze in Apeldoorn twee schapen mee naar school nam. Maar dat heeft ze ook nu ze voor het eerst een eigen televisieserie produceert. Vanaf zondag is op RTL 4 Wishing on a Star te zien. Een zoektocht naar een nieuw topmodel. ,,Jaag jouw droom na, dat houd ik de kandidaten ook voor.’’