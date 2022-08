Probleem met honderd asielzoekers; rechtszaak belemmert verhuizing in Apeldoorn

‘Opening soon’ staat er op gevel van hoekpand in Apeldoorn, maar welke winkel kwam er nou in?

Ken je dat verhaal van die grote Costes-winkel die openging in Apeldoorn? Nou, dat ging niet door. Of toch wel? Nee, toch niet. Of nu alsnog wel? De jarenlange soap rond de kledingwinkels van The Sting Company in Apeldoorn krijgt er weer een nieuwe aflevering bij.

15 augustus