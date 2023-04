Programma Koningsdag 2023 in Apeldoorn: dit is er (tot nu toe) bekend

honkbal Honkbal­lers WSB beginnen met een brede selectie aan het seizoen: ‘Plezier en saamhorig­heid staan centraal’

Voor de honkballers van WSB klopt het nieuwe seizoen op de deur. In het paasweekend is het zover, dan beginnen de Apeldoorners aan een nieuw avontuur in de tweede klasse. De ambities voor dit seizoen zijn door de ploeg van John van Schoonhoven bijgesteld.