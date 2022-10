'Prostituee’ dreigt met wapen in hotel Apeldoorn: gasten kunnen urenlang kamer niet in

De politie is gisteravond Bastion Hotel Het Loo in Apeldoorn binnengevallen. Een 27-jarige vrouw uit Zaandam, volgens de hotelmanager een prostituee, dreigde met een vuurwapen. Ze wist haar hotelkamer nog te bereiken, maar na drie kwartier onderhandelen kon een arrestatieteam haar aanhouden.

De aangehouden vrouw werd vlak na het inchecken in het hotel herkend door het personeel, zegt plaatsvervangend hotelmanager Siebe Huisman. Hijzelf was op dat moment niet aanwezig. ,,Onze vaste hotelmanager zag haar en wist dat zij ook in andere hotels van ons komt voor prostitutie”, zegt Huisman. ,,Toen ze werd aangesproken, begon ze te dreigen met het wapen. Daarop is direct de politie gebeld.”

Om 23.45 uur snelden tientallen agenten, inclusief een arrestatieteam en onderhandelaar, richting het hotel aan de Loolaan. Bij een vuurwapengevaarlijke situatie schaalt de politie altijd behoorlijk op. Dat bevestigt woordvoerster Marèl van Steenbergen.

Onderhandeling

,,Na een onderhandeling met de vrouw konden we haar om 01.30 uur aanhouden”, zegt Van Steenbergen. Het is nog niet bekend of er andere mensen bij de dreiging betrokken waren. ,,Dat moet onderzoek uitwijzen.” De politie laat wegens privacyredenen niets los over de eventuele prostitutie-achtergronden van de vrouw uit Zaandam.

Hotelgasten werden tijdens de dreigende situatie uit omliggende kamers gehaald en opgevangen in de lobby van het restaurant. ,,Daar hebben we hen een drankje aangeboden”, zegt Huisman. ,,Dit is natuurlijk niet niks. Zojuist kwamen een aantal gasten al ontbijten. De een is boos, de ander begrijpt waarom de politie zo handelt.”

De vrouw die werd meegenomen zit nog vast. Inmiddels heeft de politie na onderzoek vastgesteld dat het wapen waar de vrouw mee dreigde nep was.

Volledig scherm Een 27-jarige vrouw dreigde met een vuurwapen in Bastion Hotel Het Loo in Apeldoorn. © Luciano de Graaf