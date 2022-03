Puzzelen met ruimte: waar plaatst Apeldoorn woningen, bedrijven, misschien een windmolen?

Energie­prij­zen zijn torenhoog, 1000 huishou­dens in Apeldoorn krijgen extraatje

Duizend huishoudens in Apeldoorn krijgen een extraatje als verzachting van de hoge energietarieven. Er gaat 100 euro naar elk adres. Bijzonder is dat een groot deel van het geld door individuele Apeldoorners is geschonken.

11 maart