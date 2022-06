Ramen ingegooid, petitie: buurt wil Apeldoorner die Mikail (11) zou hebben gestoken nooit terugzien. ‘Zie dit als waarschuwing’

KAMPS DOET RECHT Apeldoorn­se rekent 22 euro af en verlaat met 150 euro aan boodschap­pen de supermarkt: ‘Ging onbewust’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: 127,44 euro stelen bij supermarkt.

