Ravage na kettingbotsing in Apeldoorn omdat ambulance ‘plotseling’ linksaf slaat

MET VIDEOIn Apeldoorn zijn vanmiddag vier auto's flink beschadigd geraakt bij een kettingbotsing. Die ontstond doordat de bestuurder van de voorste auto van de rij in de remmen moest omdat een ambulance pal voor hem ‘plotseling’ linksaf sloeg. De bestuurder van de voorste auto in de kettingbotsing is op zijn zachtst gezegd verbaasd over het gedrag van de ambulance-bestuurder.

De ambulance had zwaailicht en sirene aan toen die over de Koning Stadhouderskade richting het centrum van Apeldoorn reed. Volgens Edwin Steenbergen, die met zijn splinternieuwe auto van pas twee dagen oud in tegenovergestelde richting reed, wees alles erop dat de ambulance rechtdoor zou gaan. ,,Hij reed op de rijstrook voor rechtdoorgaand verkeer en had geen richtingaanwijzer aanstaan. En opeens slaat hij totaal onverwacht recht voor mijn neus linksaf.”

De ambulance moest aan de Hoge Dries zijn voor een spoedgeval en sloeg daarom inderdaad op de kruising linksaf. Daarop moest Steenbergen vol in de ankers, zegt hij. ,,Ik had via mijn navigatiesysteem al lang in de gaten dat die ambulance onze kant op kwam en ik zag hem in de verte. Alles wees erop dat hij rechtdoor ging.”

Onverwachts

Steenbergen remde en drie auto's achter hem knalde vervolgens op hem en op elkaar. Alle auto's hadden flinke schade, twee ervan moesten worden afgesleept. ,,Ik was dus niet de enige die de actie van de ambulancebestuurder nogal onverwachts vond. Wij vonden alle vier dat dit beter had gekund.”

Maar als een ambulance met gillende sirenes een kruising nadert, is het dan niet veiliger om te wachten tot die voorbij is? En rijden auto's die achterop rijden, dan niet op te korte afstand? ,,Daar is zeker iets voor te zeggen, maar een ambulance moet toch ook gewoon richting aangeven? Het is gewoon jammer dat het zo gebeurd is."

De vier auto's die op elkaar klapten, met de splinternieuwe groene Mini van Edwin Steenbergen voorop.

‘Er knippert veel’

Regiomananger René Smit van de Regionale Ambulance Voorziening Noord- en Oost-Gelderland kent de exacte toedracht van het incident in Apeldoorn nog niet, maar kan zich voorstellen dat de tegenliggers misschien niet gezien hebben dat de ambulance de richtingaanwijzer had uitstaan. ,,Er knippert op dat moment zoveel op zo’n auto.”

Wel zegt hij dat ook een ambulance met spoed voorzichtig moet blijven. ,,Als de chauffeur een kruising nadert, moet hij ook altijd uitkijken, vaart minderen én zijn richtingaanwijzers gebruiken. Als de automobilisten die hierbij betrokken waren, vinden dat er iets niet goed is gegaan, moeten ze zich bij ons melden of een klacht indienen. Dan bekijken wij of de chauffeur zich volgens de regels heeft gedragen."

De eerste boosheid om het incident was bij Edwin Steenbergen al snel gezakt. ,,Het is alleen maar materiële schade en ik ben verzekerd, maar het had in onze ogen niet zo hoeven gebeuren.”

De ANWB heeft op een rijtje gezet hoe je zou moeten gedragen als er een voertuig met sirenes en zwaailichten voorbij komt. Houd je altijd aan de verkeersregels. Dit maakt je gedrag voorspelbaar voor de chauffeur van een politieauto, brandweerwagen of ambulance. Houd je dus ook aan de maximum snelheid en vervolg je weg totdat zich een mogelijkheid voordoet om ruimte te maken zoals een rotonde of parkeerhaven. Tip 1: Aan de kant op de rotonde. Rij je op een rotonde, blijf dan op die rotonde totdat het hulpverleningsvoertuig de rotonde heeft verlaten. Vervolg daarna je weg zoals gepland. Tip 2: Laat een rijstrook vrij. Als er een rijstrook vrij is, laat deze dan ook vrij. Tip 3: Houd afstand van je voorganger. Houd afstand ten opzichte van je voorganger. Op die manier kun je ruimte maken voor het hulpverleningsvoertuig. Tip 4: Laat de vluchtstrook vrij. Laat de vluchtstrook vrij voor het hulpverleningsvoertuig. Tip 5: Houd je aan de maximum snelheid. Houd je aan de maximum snelheid en vervolg je weg tot zich een mogelijkheid voordoet om ruimte te maken.