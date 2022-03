Rechtbank straft autodieven hard af: celstraffen tot 29 maanden voor stelen dure auto’s in Brummen en Deventer

Lukas (18) heeft eindelijk zijn jeugdhonk in Apeldoorn, ondanks aanhouden­de weerstand bewoners

Lukas ten Napel (18) heeft het voor elkaar: de Apeldoornse tiener krijgt zijn gewilde jeugdhonk in de wijk Zuidbroek. De gemeente Apeldoorn stemt in met een ruimte in ontmoetingsplek Het Kristal, als er overeenstemming is over de voorwaarden. Maar juist daar wringt het nog door de felle weerstand van bewoners. ,,Waarom zijn we niet eerder ingelicht?”

1 maart