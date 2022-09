Rechter keurt omstreden sloop ‘brokkelviaduct’ goed; A1 bij Apeldoorn drie dagen dicht

Met video Vluchten voor brand? Drie minuten vliegen voorbij, dat maakt dit nieuwe spel duidelijk

Passanten die nieuwsgierig een kijkje komen nemen zijn er nauwelijks. Mensen lopen argeloos voorbij, alsof de brandweerrode container al jaren bij het Marktplein hoort. Toch is het een bijzondere container die vanochtend werd geplaatst. Het is een mobiele game unit over brandveiligheid. En dat is meer dan een spelletje.

7 september