Vondst rollator in riet Apeldoorns Kanaal blijft mysterie na vruchtelo­ze zoektocht

De vondst van een rollator half in het water, zorgde vanavond voor een hoop commotie in en bij het Apeldoorns Kanaal. De brandweer is met man en macht uitgerukt en duikteams hebben een uur lang in het water gezocht. Tevergeefs.