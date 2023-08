met video Jerry uit Apeldoorn leidt ‘operatie Italië’ en haalt 1800 auto’s op bij het Gardameer: ‘Mensen komen huilend naar ons toe’

Dat er veel beschadigingen zouden zijn, dat was bekend. Maar dat de schade door het noodweer in Italië zo omvangrijk blijkt, daar staat zelfs het doorgewinterde transportbedrijf Wolves van te kijken. Maar liefst 1800 auto’s moeten worden opgehaald. Apeldoorner Jerry Bosch moet die klus klaren. ,,Op campings, in steegjes, bij voetbalvelden, overal staan auto’s.”