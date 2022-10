Remeha voert productie van warmtepompen op, onder meer met nieuwe lijn in Apeldoorn

Stem van 4275 Apeldoor­ners verhuist naar andere politieke partij - hoe kan dat?

In de gemeenteraad van Apeldoorn is van het ene op het andere moment een lokale politieke partij verdwenen. Die is vervangen door een Apeldoornse aftakking van de landelijke partij BVNL. Wat is hier aan de hand?

17 oktober