Restauratie glas-in-lood Apeldoornse Onze Lieve Vrouwekerk Emmausparochie vergt precisie en gezond verstand

Jos Linthorst mag met zijn bedrijf al jaren projecten doen voor de kerk, maar zo één als deze is wel een hele bijzondere, vertelt hij. ,,Dit is niet iets wat wij veel vaker doen, maar we hebben er wel de kennis en ervaring voor in huis om dit te realiseren. Zo weten we bijvoorbeeld aan elke wet- en regelgeving we moeten voldoen en natuurlijk dat je ervoor moet zorgen dat je het monument intact laat. En we halen er ook deskundigheid bij van partijen die daarvoor erkend zijn. We zijn nu met vier man bezig. Je kunt het wel met z’n tienen doen, maar het gaat om de juiste zorg en aandacht. Het is demonteren, niet slopen.’’