Robert van Vliet rijt oude D66-wond open met bikkelhard essay over Apeldoornse partijcrisis

Vier jaar politiek in Apeldoorn: van eenrich­tings­soap en vuurwerk tot gevulde kas en toekomstvi­sie

‘Omgaan met onzekerheden.’ Het zijn haast profetische woorden die de Apeldoornse politiek zichzelf in 2018 meegeeft voor de volgende vier jaar. Want in de periode die volgt, loopt het soms net even anders dan gedacht. Aan de vooravond van de verkiezingen is het tijd voor een terugblik.

13 maart