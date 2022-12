Roerige start voor nieuwe politiechef Janny Knol: ‘Elke dag een crisis’

De politie heeft een speciale staf die bijeengeroepen wordt bij grote calamiteiten. Sinds Knol begonnen is bij de politie Oost-Nederland, is die staf vrijwel elke dag bijeen geweest. ,,Het is niet meer een incident, het is structureel”, zegt ze. ,,Agenten die normaal gesproken op straat hun werk doen, moeten nu voortdurend in een ME-pak op pad. Er zijn zoveel crisissen, dat gaat ten koste van het werk dat we normaal altijd doen.”