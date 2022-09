Rolstoelpad Nunspeet hindernisbaan voor mindervaliden: ‘Met een rollator zou het benenbrekend zijn’

Mee-eten in de kerk en zelf bepalen wat je ervoor betaalt

Samen eten in plaats van thuis in je eentje. Of überhaupt een lekkere maaltijd kunnen eten, terwijl je er zelf amper geld voor hebt. Een stel enthousiastelingen vanuit wijkkerk De Drie Ranken in de wijk de Maten start komende donderdag met EET-MEE. Gert Jan Luiten is één van hen.

13 september