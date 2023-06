Rood, geel, groen, blauw: kleurrijke inspiratie van Funda

MET VIDEO Naakte hardloper houdt Apeldoorn­se wijk 's nachts al lange tijd bezig: ‘Hij heeft alleen schoenen aan’

Al twee jaar lang houdt een hardloper de Apeldoornse wijk Zuidbroek in de nachtelijke uren in zijn greep. Er wordt geschokt gereageerd, maar ook wel een beetje gelachen. De man, van wie niemand weet wie het is, loopt naakt zijn rondjes. ,,Hij heeft alleen schoenen aan.”