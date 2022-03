Rookmelder gaat af in appartement in Apeldoorn: niemand is thuis, maar de buren zijn alert

Video Douglas (33) loopt op straat in Apeldoorn en de grond zakt onder zijn voeten weg: ‘Ik schreeuwde meteen: mijn been, mijn been’

Lopen? Het zal nog even duren voordat hij dat weer kan. Voor zijn gevoel heeft Douglas Douma (33) een engeltje op zijn schouder gehad. Zaterdagmorgen kreeg lie hij een scheur in het bot van zijn been op, toen de grond letterlijk onder zijn voeten wegzakte voor zijn huis aan de Gruttersdreef in Apeldoorn.

27 februari