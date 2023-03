Rotterdamse Marlies (64) vond liefde in oud-collega Hans (70) en vertrok naar Apeldoorn

Wat gaat er op deze iconische plek in Apeldoorn gebeuren?

Komt er een blokhut waar je bubble tea kunt kopen, een bloemenkiosk, toch weer een viskraam of helemaal niets op de plek waar de Arnhemseweg en Kraaienweg elkaar kruisen? Één ding is zeker: Het Aaltje keert definitief niet meer terug op deze iconisch plek in Apeldoorn-Zuid.