‘Royale beleving’ in Apeldoorns Park Berg en Bos dankzij nieuwe kunstwerken en audiotour

Met video Paleis Het Loo toont nu óók de kritiek op de Oranjes: ‘We laten zien wat het andere perspec­tief was’

In coronatijd naar Griekenland, het Kroondomein afsluiten, een speedboot van 2 miljoen euro kopen. Koning Willem-Alexander kreeg al geregeld kritiek op zijn doen en laten in de tien jaar dat hij op de troon zit. Schrale troost: het is van alle tijden dat de Oranjes het te verduren hebben. Onder meer dat aspect belicht Paleis Het Loo in een nieuwe expositie. Het oordeel is aan de bezoeker.